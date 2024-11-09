"دي كاف" يقدم مشروعات ١٣ مخرجا شابا ضمن "القاهرة تنادي"

بحضور أكثر من ٩٠ فاعلا ثقافيا مصريا ودوليا ، شهد مهرجان دي كاف للفنون المعاصرة عروضا تقديمية ل ١٣ مشروعا لشباب المخرجين المشاركين ضمن فعاليات برنامج القاهرة تنادي ، ببيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية

يذكر أن الفاعلين الثقافيين من دول مصر ، لبنان ، فلسطين، المملكة العربية السعودية ، فرنسا ، تونس، موزمبيق ، بريطانيا ، التشيك ، بلجيكا ، يمثلون مجموعة من المهرجانات والمؤسسات الدولية منها مهرجان افنيون الدولي ، مؤسسة مفردات، مهرجان مرسيليا ، أكاديمية ام بي سي للتدريب ، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المصرية منها دوار للفنون ، ستوديو عزت عزت للرقص المعاصر ، ماعت للرقص المعاصر ، مدرار ، وغيرهم