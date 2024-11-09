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السبت 09 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"دي كاف" يقدم مشروعات ١٣ مخرجا شابا ضمن "القاهرة تنادي"

القاهرة تنادي
القاهرة تنادي
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بحضور أكثر من ٩٠ فاعلا ثقافيا مصريا ودوليا ، شهد مهرجان دي كاف للفنون المعاصرة عروضا  تقديمية  ل ١٣ مشروعا لشباب المخرجين المشاركين ضمن فعاليات برنامج القاهرة تنادي ، ببيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية 
يذكر أن الفاعلين الثقافيين من دول مصر ، لبنان ، فلسطين، المملكة العربية السعودية ، فرنسا ، تونس، موزمبيق ، بريطانيا ، التشيك ، بلجيكا ، يمثلون مجموعة من المهرجانات والمؤسسات الدولية منها مهرجان افنيون الدولي ، مؤسسة مفردات، مهرجان مرسيليا ، أكاديمية ام بي سي للتدريب ، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المصرية منها دوار للفنون ، ستوديو عزت عزت للرقص المعاصر ، ماعت للرقص المعاصر ، مدرار ، وغيرهم

مهرجان دي كاف للفنون المعاصرة القاهرة تنادي بيت السناري