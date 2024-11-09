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السبت 09 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"عبدالظاهر" رئيسا لجمعية مستثمري المنطقة الصناعية بجمصة

الكيمايائي أحمد عبدالظاهر
الكيمايائي أحمد عبدالظاهر - رئيس جمعية مستثمري المنطقة الصنا
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أعلنت جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بمدينة جمصة محافظة الدقهلية، اليوم، انتخاب الكيميائي أحمد عصمت عبدالظاهر رئيسا لجمعيه المستثمري  وذلك عقب اجتماع المجلس بكامل أعضاءه.

وأسفر الاجتماع  عن اختيار "عصمت" رئيسا لمجلس الإدارة، والمحاسب أسامه شكري، امينا عام للجمعية والمهندس ناجي  فخري امينا للصندوق، كما جرى اختيار المحاسب ابراهيم الشرقاوي نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

ومن الجدير بالذكر أن المنطقة الصناعية بجمصة مقامة مساحة 727 فدانا علي أربع مراحل وتضم حوالي  ألف مصنع في كافة المجالات وتضم حوالي 30 الف عامل.

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