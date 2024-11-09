"عبدالظاهر" رئيسا لجمعية مستثمري المنطقة الصناعية بجمصة

أعلنت جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بمدينة جمصة محافظة الدقهلية، اليوم، انتخاب الكيميائي أحمد عصمت عبدالظاهر رئيسا لجمعيه المستثمري وذلك عقب اجتماع المجلس بكامل أعضاءه.

وأسفر الاجتماع عن اختيار "عصمت" رئيسا لمجلس الإدارة، والمحاسب أسامه شكري، امينا عام للجمعية والمهندس ناجي فخري امينا للصندوق، كما جرى اختيار المحاسب ابراهيم الشرقاوي نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

ومن الجدير بالذكر أن المنطقة الصناعية بجمصة مقامة مساحة 727 فدانا علي أربع مراحل وتضم حوالي ألف مصنع في كافة المجالات وتضم حوالي 30 الف عامل.