الدوري الإيطالي.. ميلان يهدر فوزًا على كالياري في الوقت القاتل

فشل فريق ميلان في تحقيق الفوز على مضيفه كالياري، واكتفى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سردينيا ارينا، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

بدأ اللقاء بطريقة مثيرة، حيث تمكن كالياري من افتتاح التسجيل مبكرًا بهدف في الدقيقة الثانية عن طريق نادر زورتيا، ليصدم جماهير ميلان.

مباراة ميلان ضد كالياري

لكن الروسونيري لم يستسلم، ورد سريعًا بهدف التعادل عن طريق البرتغالي رافائيل لياو في الدقيقة 15، ثم أضاف لياو الهدف الثاني لفريق ميلان في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم اللومباردي بهدفين لهدف.

في الشوط الثاني، عاد كالياري بقوة، ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 53 عن طريق جابريل زابا، وبعدها بدقائق قليلة، استعاد ميلان تقدمه بهدف ثالث عن طريق تامي أبراهام في الدقيقة 69.

لكن، في الوقت الذي كانت المباراة تشير إلى فوز ميلان، عاد زابا مرة أخرى ليسجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 89، ليهدر ميلان فرصة اقتناص الثلاث نقاط أمام كالياري.

بهذا التعادل، رفع ميلان رصيده إلى 18 نقطة، محتلًا بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما رفع كالياري رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر.