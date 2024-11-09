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السبت 09 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة ربة منزل إثر انقلاب سيارة تابعة لشركة توصيل شهيرة بالهرم

أرشيفية
أرشيفية
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أصيبت ربة منزل في حادث انقلاب سيارة تابعة لشركة نقل شهيرة كانت تستقلها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

تلقي المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انقلاب سيارة ووجود مصابة بدائرة القسم

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل تابعة لشركة توصيل شهيرة أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة نتج عن الحادث إصابة ربة منزل مستقلة السيارة وجري نقلها إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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