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السبت 09 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع فتاة قفزت من الطابق الخامس بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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لقيت فتاة في عقدها الثالث مصرعها إثر قيامها بالقفز من الطابق الخامس داخل شقة سكنية هربا من شخص ترتبط بها عاطفيا عقب رؤيتها رفقة آخر بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط فتاة من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل محل وبالفحص تبين العثور علي جثة فتاة في عقدها الثالث وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات تبين أن الفتاة قفزت من الطابق الخامس هربا من من شخص ترتبط بها عاطفيا عقب رؤيتها رفقة آخر، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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