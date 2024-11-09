حكيمي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام أنجيه في الدوري الفرنسي

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أنجيه، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق باريس سان جيرمان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره أنجيه بملعب ريموند كوبا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود المغربي أشرف حكيمي تشكيل باريس سان جيرمان أمام أنجيه، في ظل تواجد ماركو أسينسيو أساسيًا، وجلوس عثمان ديمبلي على مقاعد البدلاء.

وتلقى الفريق الباريسي هزيمة على ملعبه حديقة الأمراء أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة، بينما يأتي أنجيه في المركز الخامس عشر وفي رصيده 10 نقاط.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة أنجيه

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان سكرينيار - بيرالدو

خط الوسط: وارن زئير إيمري - فابيان رويز - لي كانج إن

وفي الهجوم: مايولو - ماركو أسينسيو - برادلي باركولا.