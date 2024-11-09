ads
السبت 09 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حكيمي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام أنجيه في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أنجيه، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق باريس سان جيرمان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره أنجيه بملعب ريموند كوبا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود المغربي أشرف حكيمي تشكيل باريس سان جيرمان أمام أنجيه، في ظل تواجد ماركو أسينسيو أساسيًا، وجلوس عثمان ديمبلي على مقاعد البدلاء.

وتلقى الفريق الباريسي هزيمة على ملعبه حديقة الأمراء أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة، بينما يأتي أنجيه في المركز الخامس عشر وفي رصيده 10 نقاط.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة أنجيه

حراسة المرمى: دوناروما 

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان سكرينيار - بيرالدو 

خط الوسط: وارن زئير إيمري - فابيان رويز - لي كانج إن 

وفي الهجوم: مايولو - ماركو أسينسيو - برادلي باركولا.

باريس سان جيرمان تشكيل باريس سان جيرمان أنجيه حكيمي أشرف حكيمي تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة أنجيه الدوري الفرنسي اخبار باريس سان جيرمان