رسميًا.. سموحة يطالب اتحاد الكرة بإبعاد طارق مجدى والشناوى عن مباريات الفريق

أرسل نادي سموحة خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه إبعاد الحكام طارق مجدى وعمرو الشناوى ومحمود ناجي عن إدارة مباريات الفريق المقبلة لنهاية الموسم.

وجاء ذلك بسبب الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها سموحة في مباراة الزمالك الأخيرة بالجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز والتي أقيمت على إستاد الجيش ببرج العرب يوم الجمعة الموافق ٨ نوفمبر الجاري.

وطالب سموحة من اتحاد الكرة ولجنة الحكام بعدم إسناد أي مباراة طرفها سموحة للحكام الثلاثة.

إقالة لجنة الحكام

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ الذي عقده اليوم الخميس، إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها، برئاسة الحكم الدولي السابق محمد فاروق.

وقرر مجلس الجبلاية تعيين لجنة جديدة، برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم في عضويتها توفيق السيد وتامر دري وعزب حجاج.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد، في بيان رسمي له، أنه فور الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، سيقوم بالإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بأحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المجلس، بحسب بيانه، أن ذلك سيكون وفقا للخطاب الوارد من النيابة العامة اليوم الخميس إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

سموحة يخسر من الزمالك

حقق الزمالك فوزا صعبا على حساب مضيفه سموحة 2-0، اليوم الجمعة، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.

وسجل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة الثالثة، ومصطفى شلبي (85)، ليحقق الفريق الأبيض الفوز الثاني على التوالي بالبطولة المحلية.

ووصل الزمالك إلى النقطة السادسة في وصافة الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد سموحة عند 3 نقاط في المركز الخامس.