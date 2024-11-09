بقطعة حلوى.. القبض على متهمين بهتك عرض طفل في الدقي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اليوم القبض على شخصين يحملان جنسية أحد الدول متهمين باستدراج طفل بقطعة حلوي وهتك عرضه بدائرة قسم شرطة الدقي.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة بلاغا من بائع برفقته نجله يتهم فيه شخصين يحملان جنسية أحد الدول باستدراج نجله الطفل وهتك عرضه داخل شقة سكنية بدائرة القسم

بعمل التحريات تبين صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.