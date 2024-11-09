الدوري الإيطالي.. يوفنتوس بتشكيل هجومي أمام تورينو في الديربي

أعلن تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ديربي «ديلا مولي» أمام تورينو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق يوفنتوس، اليوم السبت، نظيره تورينو في ديربي مدينة تورينو على ملعب أليانز ستاديوم، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل يوفنتوس مباراة تورينو بتشكيل هجومي، حيث دفع موتا بالمهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، بجانب تيموثي وياه وكينان يلدز وتيون كووبميينيرز.

سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام ليل الفرنسي بهدف لمثله، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل يوفنتوس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بينما يأتي تورينو في المركز الحادي عشر وفي رصيده 14 نقطة.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة تورينو

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

خط الدفاع: نيكولو سافونا - فيديريكو جاتي - بيير كالولو - أندريه كامبياسو

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي - تيون كووبميينيرز - تورام

وفي الهجوم: تيموثي وياه- دوشان فلاهوفيتش - كينان يلدز.