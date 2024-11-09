النيابة تستمع لأقوال الشهود فى واقعة مقتل حداد بالوراق

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إنهاء حداد حياته بعدما أقدم على الشروع فى قتل زوجته بالوراق.

واستدعت النيابة العامة شهود الواقعة لسؤالهم، كما صرحت بدفن جثمان الزوج.

تلقى المقدم محمد طارق عبد العظيم، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها سماع دوي إطلاق نيران بشقة سكنية بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثتي "علاء الدين" 53 سنة، صاحب ورشة خراطة، به آثار طلق ناري من الفم وخروج من الرأس، وبجواره زوجته "هدى م" 51 سنة، ربة منزل، مصابة فى حالة حرجة.

وبإجراء التحريات وسؤال نجل المتوفين أفاد بقيام والده بإطلاق النار على والدته ووضع السلاح الناري بفمه، وأنهى حياته بسبب خلافات أسرية بينهما.

جرى نقل جثة الزوج إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

