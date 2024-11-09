الشوط الأول.. سيراميكا يتقدم على الإسماعيلي بهدف

تقدم فريق سيراميكا كليوباترا على ضيفه الإسماعيلي بهدف دون مقابل في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع الفريقين، حالياً علي ملعب السلام.

أحرز هدف سيراميكا المهاجم فخري لاكاي في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز.



جاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - احمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فجري لاكي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

إسلام ريشه - عبد الله مجدي - چاستيس آرثر - محمد توني - حسين السيد - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان.