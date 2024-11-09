الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أستون فيلا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، اليوم السبت، نظيره أستون فيلا على ملعب أنفيلد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا، حيث يقود الهجوم رفقة داروين نونيز ولويس دياز.

وشارك صلاح في 10 مباريات مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

وينافس محمد صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي، مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز السابع بـ18 نقطة.

تشكيل ليفربول لمواجهة أستون فيلا

حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: كورتيس جونز - ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر

وفي الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.