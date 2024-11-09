نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة تعريفية بخدمات الرعاية الصحية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين المصرية، ندوة تعريفية تناولت خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأعضاء النقابة وأسرهم، وجاءت هذه الندوة بهدف تعزيز وعي الأعضاء حول آليات الاستفادة من البرامج الصحية المختلفة، ضمن جهود النقابة لتوفير بيئة صحية داعمة للمهندسين.

تولت لجنة الرعاية الصحية والمعاشات بالنقابة تنظيم الندوة، برئاسة الدكتور محمد صلاح، وبحضور عدد من قيادات النقابة من بينهم الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة، المهندس فتح الباب أمين نادي المهندسين، المهندس أحمد محمود أمين صندوق النادي، و أعضاء المجلس المهندس كريم عزت ، المهندس مينا ميلاد و المهندس محمد سعيد، بالإضافة إلى حضور المهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد بنقابة المهندسين المصرية .

وفي سياق الندوة، قدم الدكتور محمد صلاح شرحاً تفصيلياً حول مشروع الرعاية الصحية، موضحاً إجراءات الاشتراك والخطوات المطلوبة لاستفادة الأعضاء من الخدمات المقدمة. كما تناول الفرق بين بروتوكولات التعاون مع الجهات الطبية، التي توفر خصومات لحاملي كارنيه النقابة أو لاسرة المهندس بكارنيه النادي ، وبين الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية. هذا الشرح ساعد الحضور على فهم الخيارات المتاحة لتحديد الأنسب لاحتياجاتهم.

كذلك، استعرض الدكتور صلاح تصنيفات المستشفيات المتعاقدة مع النقابة، بما في ذلك مستشفيات الفئات (أ، ب، ج) ومستشفيات “اللائحة الخاصة”، مما أسهم في تعريف الأعضاء بمستويات الخدمة المتاحة.



خلال الندوة، أكد الدكتور محمد هشام سعودي على أهمية مشروع الرعاية الصحية، قائلاً: “نحن ملتزمون بتوفير خدمات صحية شاملة ومتميزة تلبي احتياجات أعضاء النقابة وعائلاتهم”.

وأضاف الدكتور مصطفى الحضري أن “النقابة تسعى جاهدة لتقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية، وضمان حصول كل عضو على الخدمات التي يستحقها”.

بدوره، صرح المهندس فتح الباب بدعم النادي للمبادرات الصحية قائلاً: “نادي المهندسين يعمل دائماً على دعم الأنشطة التي تعود بالفائدة على الأعضاء وعائلاتهم”.

واختتم المهندس كريم الكسار كلمته مشيداً بجهود النقابة لتعزيز التواصل، مؤكداً: “هدفنا هو تحقيق تواصل فعّال بين النقابة وأعضائها وتوفير أفضل الخدمات الصحية”.

وأُستكمل اليوم بمجموعة متنوعة من الكشوفات و الفحوصات المجانية المقدمة للسادة المهندسين و أسرهم بمشاركة العديد من الجهات الطبية المتعاونة مع النقابة.