محافظ القليوبية يشهد فعاليات برنامج المنح الدراسية «مستقبلي» بمجمع تكرير مسطرد

شارك المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مساء اليوم في احتفالية برنامج المنح الدراسية "مستقبلي" والتي نظمتها الشركة المصرية للتكرير بمجمع بترول مسطرد.

حضر الاحتفالية الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، والدكتور محمد سعد رئيس الشركة المصرية للتكرير، والمهندس وائل رزق رئيس المنطقة الجغرافية للبترول والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، واللواء خالد المغربي مدير عام العلاقات العامة للشركة المصرية لتكرير البترول، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وجرى استعراض إنجازات الشركة في خدمة المجتمع، حيث تقدم الشركة العديد من البرامج والدورات التدريبية والتوعية لشباب وسيدات حى شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بالتواجد في احتفالية تخرج دفعة جديده من المستفيدين ببرنامج المنح الدراسية «مستقبلي» والذي يُعد من أهم برامج التنمية المجتمعية، التي تقدمها الشركة المصرية للتكرير بهدف تلبية إحتياجات المجتمع المحلي، مؤكداً أن الدولة لا تألوا جهداً للوصول إلى أفضل سُبل التطوير وتنمية الوعي المجتمعي للمشاركة في دفع عجلة التنمية.

وأشار إلي أهمية برنامج مستقبلي لما يُقدمه من مساهمة فعالة لتحقيق مستقبل علمي أفضل سواءً كان للطلاب أو المعلمين أو خريجي الجامعات، وذلك من خلال المنح الدراسية والدورات التدريبية العلمية وحملات التوعية وغيرها من الأنشطة التي تدعم التعليم، مما يؤثر بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ومن ما يؤثر على المستفيدين بشكل فعال في الإرتقاء بمجتمعاتهم.

وأشاد المحافظ خلال كلمته بجهود الشركة المصرية للتكرير في المشاركة المجتمعية خاصة برنامج مستقبلي والذي يهدف الي المساهمة في تحسين العملية التعليمية داخل المجتمعات المحلية بمشروع الشركة المصرية للتكرير من اجل تحقيق التنمية المستدامة وقدمت الشركة 575 منحة دراسية للمعلمين والطلبة والتعليم الفني.

خلال الاحتفالية ألقى الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، كلمة أكد خلالها جهود الشركة منذ إطلاق مبادرة مستقبلي لتطوير المنظومة التعليمية وعن إيمانه بأهمية إعطاء فرصة للشباب لتمكينهم ومساعدتهم على إطلاق قدراتهم ليصلوا إلى أبعد وأبدع النجاحات.

وقال إن الشركة المصرية للتكرير تُعد نموذجا هاما جدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتماشى مع استراتيجية الدولة وأمن الطاقة، ولم يكن ليرى النور لولا مساندة الدولة والرئيس.

وأوضح هيكل أن المبادرات التي يشملها البرنامج وما جرى إنجازه لخدمة المجتمع من بينها منحه مستقبلي في هذا العام تم توفير عدد 172 منحه للدراسة الجامعية في (الجامعة الامريكية – جامعة زويل – جامعة النيل – الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري-اقسام الساعات المعتمده بجامعة عين شمس) و10منحه دراسية للدراسة بالخارج (جامعه شفيلد وجامعه إمبريال و جامعه مانشستر بإنجلترا وجامعة اكسفورد بإنجلترا وجامعة ليدز بانجلترا وجامعة ابردين بسكوتلند وجامعة نيويورك وكلية لندن الجامعية وكلية لندن لإدارة الأعمال).

وأما التعليم الفني: جرى حصول 138 طالب من طلاب التعليم الفني على منحه تدريبيه بمعهد دون بوسكو السالزيان لتدريبهم على مهارات الخراطة واللحام والكهرباء والتبريد والتكييف والأجهزة الدقيقة والحاسب الآلي والسيارات والplc.

وبالنسبة لمنحه مستقبلي للمعلمين ما جرى إنجازه هو 255(30 معلم عام 2017 و30 معلم عام 2018 و36 معلم عام 2019و 32 معلم عام 2021 و54 معلم عام 2022 و33 معلم عام2023 و40 معلم عام 2024) منحه دراسية للمعلمين بالجامعة الأمريكية لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين في مرحلة التعليم المبكر.

وقام برنامج "مستقبلي" بتوفير جميع المستلزمات المدرسية لحوالي 13380 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى توفير 10476 نظارة طبية للمحتاجين، فضلًا عن إطلاق الدورات التدريبية للمعلمين مما أثمر عن إفادة 977 معلماً بطريقة مباشرة وغير مباشرة على مدار السنوات الماضية.



كما خصصت الشركة فريق عمل مختص بأنشطة التنمية المجتمعية يقوم بإدارة أربعة برامج رئيسية، وهي تحسين المنظومة التعليمية من خلال برنامج "مستقبلي" للطلبة والمعلمين، وتقديم مبادرات العمل التطوعي للشباب وبناء القدرات من خلال برنامج "ريادة"، وبرنامجي "تمكين" و"مشروعي" للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وزيادة الدخل، وبرنامج "تكافل" لدعم ودمج ذوي القدرات الخاصة.

برنامج المنح مستقبلي

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