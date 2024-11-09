13 خطوة ضرورية عند ارتداء العدسات اللاصقة لأول مرة

تحرص معظم الفتيات والنساء على إرتداء العدسات اللاصقة وخاصة الملونة، حيث تبدو أكثر جمالًا، وجاذبية، وهناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها:

1. قبل أن تفعلي أي شيء آخر، اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون؛ هذا يقلل من فرصة الإصابة بعدوى العين و الابتعاد عن الصابون الذي يحتوي على زيوت أو روائح إضافية، والتي يمكن أن تهيج عينيك.



2. جففي يديكى بقطعة قماش أو منشفة يد نظيفة وخالية من النسالة.

3. قف على سطح نظيف ومستوٍ عند التعامل مع العدسات اللاصقة، إذا كنت تقف أمام حوض، فتأكد من تغطية البالوعة.

4. إبدئي دائمًا بوضع العدسة اليمنى في عينك اليمنى (أو العدسة اليسرى في عينك اليسرى، إذا كنت أعسرا) لتجنب اختلاط العدسات.

5. أزيلي إحدى العدسات من علبة التخزين، ثم حركها بحرص في يدك، استخدم أطراف أصابعك، بدلاً من أظافرك، للتعامل مع العدسة.

6. اشطفى العدسة بمحلول جديد للعدسات اللاصقة، وإذا أسقطت العدسة، اشطفها بالمحلول مرة أخرى قبل محاولة وضعها في عينك.

7. ضعى العدسة اللاصقة على طرف إصبع السبابة أو الإصبع الأوسط لليد التي تكتب بها.

تأكد من البحث عن أي أماكن ممزقة أو تالفة على العدسة.



8. تحقق من أن العدسة ليست مقلوبة.

(إذا شكلت العدسة شكل وعاء وظهرت الحواف، فأنت جاهز لوضعها على عينك. إذا بدت العدسة كغطاء - حوافها مقلوبة - تكون مقلوبة.)

9. أبقِى جفنك العلوي مفتوح بيدك التي لا تكتب بها أثناء النظر في المرآة. اضغط باستمرار على الجفن السفلي بإصبع اليد الوسطى أو البنصر ليدك التي تكتب بها، كبديل، يمكنك استخدام إبهام وأصابع يدك التي لا تكتب بها لفتح الجفون العلوية والسفلية على اتساعهما.



10. ضعي العدسة على عينكي وانظرى للأمام مباشرة أثناء القيام بذلك.



11. أغمضى عينيكى ببطء، ثم افتحهما وارمش برفق عدة مرات. انظرى في المرآة للتأكد من أن العدسة في منتصف عينك.

12. إذا تم إدخال العدسة في المنتصف بشكل صحيح، يجب أن تشعر عينك بالراحة وأن تكون رؤيتك واضحة.

إذا شعرت بعدم الراحة أو كانت رؤيتك ضبابية، فحرك العدسة برفق إلى مركز عينك بأطراف أصابعك أو انزع العدسة وابدأ من جديد.

13. بمجرد إدخالك العدسة الأولى، كرر العملية بالعدسة الثانية.

