بدون طارق حامد.. ضمك يخطف فوزًا مثيرًا من الوحدة بالدوري السعودي

خطف فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، فوزًا مثيرًا من مضيفه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن.

شهدت المباراة، غياب طارق حامد عن صفوف ضمك؛ بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في الركبة.

مباراة ضمك ضد الوحدة

شهد الشوط الأول من المباراة إثارة كبيرة، حيث افتتح رفاق طارق حامد ضمك التسجيل مبكرًا عن طريق فرانسوا كامانو في الدقيقة الأولى.

وعاد كامانو في الشوط الثاني، ليعزز تقدم ضمك بهدف ثان في الدقيقة 51، ولكن الوحدة لم يستسلم، وقلص الفارق عن طريق أحمد بندر في الدقيقة 55.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن الوحدة سيعود للمباراة، باغت ضمك أصحاب الأرض بهدف ثالث عن طريق جورج نكودو في الدقيقة 83، ليؤكد تفوقه.

وحاول الوحدة تقليص الفارق مرة أخرى، وبالفعل نجح عبدالعزيز نور في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وبتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 11 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن). بينما ازدادت معاناة الوحدة في منطقة الخطر، حيث تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز قبل الأخير.