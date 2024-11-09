وزير الرياضة يتفقد أعمال تطوير "معسكر القرش" بالإسماعيلية

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الأعمال الختامية من تطوير المعسكر الدائم الدولى للشباب " معسكر القرش" وبحضور الاستشاري للمشروع مركز البحوث جامعة القاهرة الدكتورة نائلة طولان ، واطمأن وزير الرياضة على سير العمل وانتظامه بالمعسكر وعلي جاهزيته للتشغيل .

ونوه إلى أننا حرصنا في أعمال التطوير الخاصة بمعسكر القرش على رفع كفاءة المعسكر الدائم للشباب بمحافظة الإسماعيلية (كامب القرش) ليمثل قوة وإضافة قوية للمنشآت الشبابية والرياضية بالمعسكر الدائم للشباب" معسكر القرش" ويقام المعسكر على مساحة ٣٩ ألف متر مربع والذي يعادل 9 أفدنة و7 قراريط.

وأكد صبحي أن معسكر القرش بالإسماعيلية أصبح جاهزا للافتتاح والتشغيل بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أننا حريصون علي ان تقدم جميع الهيئات الشبابية والرياضية من الأندية ومراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة الخدمات وتلبية كافة احتياجات الشباب والأسرة المصرية علي المستوي الرياضي والشبابي مؤكدا علي الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة المصرية لتلبية كافة متطلبات واحتياجات الشباب المصري بجميع محافظات مصر .

اشتملت أعمال التطوير علي ملعب كرة قدم قانونى والذي اشتمل على مدرجات وغرف لخلع الملابس وملعب خماسى وعدد " ٢ " ملعب بادل ومجمع حمام سباحة يشمل حمام سباحة نصف اولمبي وحمام سباحة أطفال بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات تتسع ل ٢٥٠ فردا ومبنى إداريا وجناح أنشطة لتنس طاولة والبلياردو وورش عمل فنية ومبنى للجيم ومبنى للإقامة والإعاشة والعديد من الأجنحة المجهزة تجهيز مميز لاستضافة الأفراد ومطعم كبير ومسجد.