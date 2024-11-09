اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي: تكثيف العمل في مشروعات الوادي الجديد تمهيدًا لافتتاح العاصمة الجديدة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 10 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي: تكثيف العمل في مشروعات الوادي الجديد تمهيدًا لافتتاح العاصمة الجديدة

الرئيس يوجه بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير مطار القاهرة

مجلس الأمن يفرض عقوبات على اثنين من ميليشيا الدعم السريع

عميل أفغانى.. واشنطن تتهم الحرس الثورى الإيرانى بالتخطيط لاغتيال «ترامب»

3117 شهيدًا خلال عام من الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان وسوريا

«هيومن رايتس ووتش» تطالب بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

حروب المرتزقة.. الولايات المتحدة تستعد لإرسال شركات عسكرية خاصة إلى أوكرانيا