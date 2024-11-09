في غياب محمد شريف.. الخليج يتخطى الفتح ويقفز 5 مراكز بالدوري السعودي

تمكن فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف من تحقيق فوز ثمين على حساب مضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب نادي الفتح ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وغاب محمد شريف عن مباراة الخليج ضد الفتح، ليستمر غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الحالي.

مباراة الخليج ضد الفتح

شهد الشوط الأول من المباراة حذرًا من كلا الفريقين، حيث ساد التعادل السلبي، وسط محاولات من كلا الفريقين للتسجيل دون جدوى.

أما الشوط الثاني فقد شهد أحداثًا مثيرة، حيث تمكن عبدالله السالم من خطف الأضواء بتسجيله هدفين لفريق الخليج في الدقيقتين 55 و87.

وحاول الفتح تقليص الفارق، لينجح البديل مراد باتنا في تسجيل هدف في الدقيقة 90+9، ولكن دون أن يمنع فريقه من الخسارة.

بفضل هذا الفوز، قفز فريق الخليج 5 مراكز في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، ليصل إلى النقطة 16 ويحتل المركز السادس، بينما ظل فريق الفتح في المركز الـ18 والأخير بعدما تجمد رصيده عند 5 نقاط.