صندوق تي ڤينكيوبيتور يطلق «تفويلة» أول مشروع رقمي لتحويل نظام مدفوعات المركبات

أعلن صندوق تي ڤينكيوبيتور إطلاق "تفويلة" كأول مشروع من معمل بناء المشاريع التابع للصندوق، بهدف تحويل نظام مدفوعات المركبات في مصر.

"تفويلة" شركة ناشئة مصرية أسسها رائد الأعمال مروان الشايب في عام 2023، حيث تقدم تقنية متطورة لرقمنة عمليات الدفع للمركبات، ما يسهم في تحسين جودة العمليات والقضاء على التعاملات النقدية، مع توفير تحليلات شاملة لأداء المركبات ومعدلات استهلاكها.

من خلال هذه الشراكة، يوفر تي ڤينكيوبيتور لشركة تفويلة دعمًا متكاملاً يشمل التمويل والتوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي، بهدف تحقيق نمو مستدام وتسريع عملياتها التوسعية في السوق المصري. تسعى تفويلة، التي بدأت فعليًا العمل مع الشركات، إلى توسيع خدماتها لتشمل الأفراد والمركبات الخاصة، مستهدفة تحويل نظام النقل إلى نظام رقمي شامل.

ريم صافي، المؤسس والرئيس التنفيذي لصندوق تي ڤينكيوبيتور، علقت على هذا الإنجاز قائلة: "تفويلة هي تجسيد لرؤيتنا في بناء شركات ناشئة تلبي احتياجات السوق المحلية وتسهم في النمو الاقتصادي، وتعد هذه الخطوة جزءًا من التزامنا بتعزيز البيئة الريادية في مصر."

من جانبه، قال مروان الشايب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة تفويلة: "انضمام تفويلة لمشاريع تي ڤينكيوبيتور يمثل دفعة قوية لنا، حيث سيساعدنا هذا الدعم الشامل على تطوير حلول مستدامة ومدعومة تقنيًا لتحسين أنظمة الدفع للمركبات".

وفي إطار دعم الشركات الناشئة، أطلق تي ڤينكيوبيتور مبادرة T-fundبهدف تقديم الدعم المالي والاستثمار في خمس شركات واعدة بحلول عام 2025، حيث يمكن لرواد الأعمال تقديم طلباتهم عبر الموقع الرسمي للصندوق.