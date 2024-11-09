خبير قانوني يكشف تفاصيل وفاة طفل بسبب الإهمال في مستشفى بالتجمع الخامس

كشف المستشار هيثم بسام، الخبير القانوني، تفاصيل واقعة إهمال طبي خطيرة في أحد مستشفيات التجمع الخامس انتهت بوفاة طفل عمره لا يتجاوز الخمس سنوات.

وقال "بسام"، خلال برنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إن هناك طفلاً صغيرًا ارتفعت درجة حرارته، فذهبت والدته إلى مستشفى متخصص في علاج الأطفال، فكشف الطبيب عليه وبدون أي فحوصات أو عمل تحاليل مناسبة، قرر إعطاء الطفل مضاد حيوي، وطالب الممرض بإعداد اختبار حساسية للطفل، وبعد خمس دقائق حدث إحمرار في ذراع الطفل.

ولفت إلى أن الممرض أبلغ الطبيب بأن الطفل يعاني من حساسية من هذا النوع من المضاد الحيوي، ورغم ذلك قرر الطبيب إعطاء الطفل حقنة المضاد الحيوي، وبعد إعطاء الطفل الحقنة بخمس دقائق تعرض لبعض الأعراض مثل خروج "رغاوي" من الفم، وبعد ذلك توفى الطفل.

وأشار إلى أنه عندما علم بهذه القضية، استحضر الفنان أحمد زكي في فيلم "ضد الحكومة"، معقبًا : "من المسؤول عن وفاة الطفل؟، أين أجهزة الإنعاش؟، أين الحقن اللازمة؟".



