"إنفينيكس" تطلق سلسلة هواتف HOT 50 تحت شعار "صنع في مصر"

أعلنت شركة إنفينيكس، العلامة التجارية العالمية الموجهة للشباب، عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة *Infinix HOT 50* في السوق المصرية خلال حفل ضخم أقيم في القاهرة.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية إنفينيكس للتوسع في مصر والمنطقة، مع التزامها بتصنيع المنتجات محليًا تحت شعار "صنع في مصر"، مما يعكس دعمها للاقتصاد المحلي وتوسيع نطاق عملياتها في شمال أفريقيا.

وأكدت إنفينيكس في المؤتمر الصحفي أن الشركة تهدف إلى تصنيع نحو 2 مليون هاتف ذكي في مصر خلال العام المقبل، مستهدفة حجم أعمال بقيمة 10 مليون دولار شهريًا.

وقال طه مجدي، مدير عام شركة إنفينيكس مصر، إن الشركة تعتمد على مصنعين محليين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدينة العبور، مع شبكة موزعين تغطي جميع محافظات مصر.

وأضاف مجدي أن الشركة تسعى لتلبية احتياجات السوق المصري وتوسيع عملياتها نحو التصدير لدول شمال أفريقيا، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع التكنولوجي.

وأشار إلى أن هذا التوجه سيسهم في توفير فرص عمل للشباب المصري.

وأعلن لوكاس وانج، مدير التسويق الإقليمي لإنفينيكس في مصر وشمال أفريقيا، عن خطط الشركة لتقديم مجموعة من المنتجات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الإكسسوارات الذكية مثل الساعات والسماعات. وتعتبر انفينيكس الشركة الوحيدة في مجال الهواتف الذكية التي تركز على الاستثمار في الفئة الاقتصادية، مما يوفر منتجات مبتكرة وبأسعار تنافسية لتلبية احتياجات السوق المصرية.

من أبرز منتجات السلسلة الجديدة هو هاتف *Infinix Hot 50i*، الذي حظي بإعجاب واسع بفضل مواصفاته الحديثة مثل شاشة 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هيرتز، ومعالج Helio G81، وكاميرا رئيسية 48 ميجابكسل. كما يحتوي الهاتف على بطارية 5000 مللي أمبير وشاحن سريع 18 وات.

كما أطلقت انفينيكس أيضًا *Infinix Smart 9* في الفئة الاقتصادية، والذي يتميز بمعالج Helio G81 وشاشة بمعدل تحديث 120 هيرتز، بالإضافة إلى كاميرا 13 ميجابكسل وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت.

واحتفاءً بشعار "صنع في مصر"، قدمت انفينيكس مجموعة متنوعة من الإكسسوارات الذكية المصنوعة محليًا، تشمل ساعات ذكية مثل *WATCH 1* و *XWATCH 3 WE* و *XWATCH 3 GT*، إلى جانب سماعات لاسلكية مثل *XBUDS 3 GT* و *BUDSNC*، مما يساهم في تعزيز تجربة المستخدم المصري.