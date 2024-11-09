"الجارديان": فوز ترامب يعزز فرص بقاء نتنياهو بالسلطة حتى 2026

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم السبت، إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يعزز فرص بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة حتي إجراء الانتخابات الإسرائيلية في عام 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تشتد الحروب في غزة ولبنان، بعد أن تعزز موقف نتنياهو بانتصار ترامب والإطاحة بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

ويعتقد المحللون والمسؤولون الآن أن نتنياهو من المقرر أن يظل في السلطة في إسرائيل حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2026 وربما لفترة أطول، بعد أسبوع مضطرب نجح فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي البالغ من العمر 75 عاما في إقالة وزير دفاعه، إلي جانب نتائج الانتخابات الأمريكية التي تعزز موقفه، وفقا للصحيفة.

ويخشى النقاد أن يؤدي موقف نتنياهو، الذي أصبح أقوي بفوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، إلى مزيد من تكثيف الحملة العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وإطالة أمد الصراع في غزة، على الرغم من أن ترامب قال إنه يريد إنهاء الحربين بسرعة، بحسب الصحيفة.