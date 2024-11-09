شراكة بين «ESET» و«Gatelock» لتعزيز الحماية الرقمية فى مواجهة التهديدات الإلكترونية

أعلنت شركة "ESET"، الرائدة في تقنيات الأمن السيبراني، عن شراكتها مع شركة "Gatelock" المصرية المتخصصة في الحلول الأمنية لتعزيز الحماية الرقمية في السوق المصرية ومنطقة الشرق الأوسط. تهدف هذه الشراكة إلى توفير حلول شاملة لمكافحة التهديدات السيبرانية المتزايدة والمعقدة، مثل هجمات الفدية والاختراقات المتقدمة.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية ESET التوسعية التي تركز على دعم الشركاء المحليين في المنطقة، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستجابة المُدارة لاكتشاف التهديدات قبل حدوثها. وقد تكللت هذه الجهود مؤخرًا بصفقة استراتيجية تضم 2000 مستخدم، مما يعزز مكانة ESET ويؤكد فعالية حلولها في مواجهة تحديات الأمن السيبراني.

وفي هذا السياق، قال إلياس تسابسيدس، مدير المبيعات في ESET للشرق الأوسط وقبرص ومالطا: "تشير الإحصائيات إلى زيادة بنسبة 30% في الهجمات الإلكترونية عالمياً مقارنة بالعام الماضي، مما يوجب على الشركات الاعتماد على حلول متطورة لحماية أنظمتها وبياناتها. حلول ESET تعد أساسا مهما للشركات التي تسعى لتعزيز دفاعاتها الرقمية وتطوير استراتيجيات أكثر شمولية."

من جانبه، أكد محمد هارون، الشريك المؤسس ومدير عام شركة Gatelock، أن الشركة تساهم في تعزيز الوعي الأمني لدى الشركات من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في أحدث الاتجاهات في مجال الأمن السيبراني. وأضاف هارون: "نحن ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة للعملاء في بيئة رقمية متغيرة بسرعة، مما يمنحهم القدرة على حماية بياناتهم وضمان التحول الرقمي بثقة واستمرارية."

مع تصاعد التهديدات السيبرانية، تمثل الشراكة بين ESET وGatelock خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمان الرقمي في المنطقة، حيث يجمع الطرفان بين الحلول المتقدمة والخبرات المحلية لتقديم استراتيجيات فعالة تساعد المؤسسات على مواجهة التحديات المتزايدة في عالم الإنترنت.