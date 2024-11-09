«جوميا وهيبسيبورادا» يعلنان عن شراكة استراتيجية لتوسيع مجموعة المنتجات التركية بشمال أفريقيا

أعلنت منصتا التجارة الإلكترونية جوميا وهيبسيبورادا عن دخولهما في شراكة تجارية جديدة تهدف إلى توسيع نطاق المنتجات المتاحة للمستهلكين في شمال أفريقيا.

ستقوم وهيبسيبورادا، المنصة التركية الرائدة، بإدراج منتجات علامتها الخاصة إلى جانب مجموعة مختارة من المنتجات والعلامات التجارية التركية المرموقة على منصة جوميا، مما يوفر للمستهلكين في شمال أفريقيا وصولًا إلى تشكيلة واسعة من المنتجات التركية الأصلية.

وتعكس هذه الشراكة، التي تستفيد من حضور جوميا القوي في شمال أفريقيا ومن موقع وهيبسيبورادا الريادي في تركيا، رغبة الشركتين في تقديم تجربة تسوق متميزة. ومن المتوقع أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مزيد من التعاون بين جوميا وهيبسيبورادا في الأسواق الأفريقية التي تنشط بها جوميا.

قال فرانسيس دوفاي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جوميا، "نحن متحمسون للتعاون مع وهيبسيبورادا، المنصة التركية الرائدة، لتوسيع مجموعة المنتجات المتاحة للمستهلكين في شمال أفريقيا.

حيث تتيح هذه الشراكة وصولًا أوسع إلى منتجات تركية عالية الجودة، مما يعزز من قيمة جوميا ويعزز من مرونة خيارات التسوق."

أكدت نيلهان أونال جوكشيتيكين، الرئيس التنفيذي لهيبسيبورادا أن هذه الشراكة تعد خطوة هامة لهيبسيبورادا في توسعها الدولي ولجوميا في تعزيز خدماتها ومنتجاتها عبر التعاون مع شريك دولي متميز، بما ينعكس إيجابًا على تحسين خيارات المستهلكين في الأسواق الأفريقية.