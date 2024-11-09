حكم دولي سابق: الاستعانة بحكام أجانب في لجنة التحكيم ستفشل لهذا السبب

قال ياسر عبد الرؤوف، الحكم الدولي السابق، إن المدير الفني للجنة الحكام باتحاد الكرة إبراهيم نور الدين استقال من منصبه بسبب عدم الاستجابة لبعض طلباته حول الحكام، مثل تغيير المسؤول عن تقنية الفيديو، ورغم ذلك عاد إلى اللجنة مرة أخرى وتراجع عن استقالته.

وأضاف "عبد الرؤوف"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن فكرة الاستعانة بحكام أجانب في لجنة التحكيم ستفشل، مشيرًا إلى أن مصر تحتوي على أكثر من مسابقة في كرة القدم مثل الدوري والكأس والرابطة ودوري المحترفين ودوري المناطق لجميع الأعمار السنية، ودوري الجمهورية، ودوري الهيئات، ودوري البراعم، ودوري البترول، وكم كبير من المسابقات، ولا يوجد حكم أجنبي قادر على إدارة هذا الكم من المسابقات.

ولفت إلى أن الجدل في كرة القدم لن ينتهي، وما يمكن إعداده هو تقليل الأخطاء من خلال الاستعانة بتقنية الفيديو، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تحدث لكي يكون هناك تحكيم جيد في مصر.



