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السبت 09 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"مؤسسة الخير الوفير" لتسجيل كباتن أوبر وكريم تمهد لانضمام الشباب لسوق النقل الذكي

مؤسسة الخير الوفير
مؤسسة الخير الوفير
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أعلنت مؤسسة الخير الوفير لخدمات النقل اللوجستية عن إطلاق برنامج متكامل يهدف إلى تسهيل تسجيل الأفراد الراغبين بالعمل ككباتن في تطبيقات النقل الشهيرة، بما فيها أوبر وكريم، عبر تقديم حلول مبتكرة وخدمات شاملة تواكب الطلب المتزايد في سوق النقل السعودي.

تقدم المؤسسة خدمات التسجيل للكباتن في المملكة من المواطنين وأبناء المواطنات للانضمام إلى تطبيقات نقل الأفراد، مثل أوبر وكريم وجيني وبولت، كما توفر خدمات تسجيل المقيمين في تطبيقات نقل البضائع كـمرسول ومستر مندوب وكيتا وتويو. يتميز هذا البرنامج بالاعتماد على نظام إلكتروني سهل الاستخدام يتيح للأفراد التسجيل من أي مكان، مع توفير الخدمة مجانًا وبدون أي رسوم.

وتسعى مؤسسة الخير الوفير عبر هذا المشروع إلى تحقيق رؤيتها الداعمة لرؤية المملكة 2030، من خلال تمكين الأفراد من دخول سوق العمل وتوفير فرص اقتصادية مستدامة تسهم في تنمية المجتمع السعودي وتعزيز الاقتصاد المحلي.

مؤسسة الخير الوفير رؤية المملكة 2030 نقل البضائع