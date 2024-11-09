وكيل صحة سوهاج يؤكد على الدور الإعلامي المحوري لخدمة الوطن والمواطن

التقى الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم السبت ، عددًا من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي الصحف بالمحافظة، وأعضاء اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين، بمكتبه بديوان عام المديرية، بحضور الدكتورة إيمان رياض مدير الحوكمة والمراجعة الداخلية ومحمد جلال العبادي مدير المكتب الإعلامي بمديرية الصحة والدكتورة شرين عايد مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة

وبدأ اللقاء بتقديم التهنئة " لدويدار" بمناسبة تكليفه مديرًا لمديرية الشئون الصحية بسوهاج متمنين له دوام التوفيق والسداد.

كما تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تخص القطاع الصحي ، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة.

ومن جانبه أشار " دويدار " إلي دور الإعلام الهادف لتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع وتلبية احتياجات المواطنين من المعلومات والحقائق، ونشر العلم والمعرفة، بما يساهم في تثقيف وتوعية المواطنين في شتىء مناحي الحياة و منها الصحية ، وكذلك دور الإعلام الرئيس في ابراز إنجازات الدولة و جهودها المبذولة تجاه المواطنين ، و غيرها من الأهداف السامية للإعلام

و خلال اللقاء أجري "دويدار" جلسة نقاشية قام خلالها بالرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالصحفيين ومتابعتهم، بشأن القطاع الصحي و الخدمات المقدمة وخطة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة



وأوضح و كيل وزارة الصحة أن القطاع الصحي بالمحافظة يحظي بدعم كبير من القيادة السياسية مشيراً إلي انه تم مؤخرا إفتتاح قسم جراحة العظام بمستشفى سوهاج العام و افتتاح وحدة قسطرة القلب بمستشفى طهطا العام و افتتاح المركز المتميز للخدمات الصحية العلاجية بشطورة ، و إعادة تشغيل وحدة ال ms " التصلب المتعدد" بالمستشفى العام لتخدم مئات المرضي بصعيد مصر ، معلنا أيضاً انه تم اليوم تشغيل وحدة العناية المركزة بمستشفى جهينة المركزي .

ولفت " دويدار " إلى أن الإعلام يُعَد أحد الركائز الأساسية في العمل الصحي فهو حلقة الوصل بين المؤسسات و المواطنين و نقل نبض الشارع للمسئولين وتناول القضايا الطبية والصحية، و المساعدة في برامج الإرشاد والتوعية والتثقيف الصحي و المساعدة في الإعلان عن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وأماكن تواجدها لتلبية احتياجاتهم الصحية ، وخاصة في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة لهم، والتي تشمل كلَّ فرد في الأسرة المصرية من الأطفال والسيدات والشباب وكبار السن، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

من جانبه أشار محمد جلال مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن استراتيجية العمل بالمكتب الإعلامي، تأتي وفقًا لرؤية وكيل وزارة الصحة ، وتماشيًا مع أهداف الدولة و توجهاتها وفق رؤية إعلامية شاملة ومتطورة دائماً لتصل لجميع فئات المجتمع ومختلف شرائحه ، وتحقيق إعلام مستدام مبني على التحول الرقمي، ورائد في صناعة المحتوى الهادف والشفاف، ليكون مرآةً تعكس الجهود الحقيقية لأفراد المنظومة الصحية من أجل تطبيق المشاريع والمبادرات الرئاسية التي أدرجتها وزارة الصحة في استراتيجية عملها.

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