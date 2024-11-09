"بيزنس بالعربي" و"فيكتوري لينك" تنظمان منتدى القادة لدعم ريادة الأعمال في مصر

أعلنت "بيزنس بالعربي" و"فيكتوري لينك" عن تنظيم "منتدى القادة" في مصر، وهو حدث فريد يهدف لتعزيز بيئة الأعمال ودعم الشركات الناشئة في ظل التحديات الاقتصادية السريعة.

يهدف المنتدى إلى مناقشة استراتيجيات القيادة وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم بيئة الأعمال الواعدة في مصر. سيشتمل المنتدى على حلقات نقاشية وكلمات من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز التواصل وعرض نماذج للممارسات الفضلى، وإلهام القادة الجدد.

ويأتي هذا الحدث بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيس "بيزنس بالعربي"، التي حققت خلال هذه الفترة إنجازات كبيرة، من بينها إطلاق برامج بودكاست حققت ملايين المشاهدات وإنتاج أكثر من 200 مقال متخصص، بالإضافة إلى دورات تدريبية لتطوير المهارات الريادية.

من جانبها، أشادت إنجي الصبّان بالتعاون مع "بيزنس بالعربي"، مشيرة إلى التزام "فيكتوري لينك" بدعم رواد الأعمال وصناع القرار في الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في مصر.