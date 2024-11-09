حكم دولي سابق: إعادة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في هذه الحالة

قال توفيق السيد، الحكم الدولي السابق، إن اللجنة الفنية استمعت إلى التسريب أو التفريغ الصوتي لحكم الساحة وحكم تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وهذا يعني أن هناك مخالفة، خاصة وأن اللجنة أحالت الحُكام إلى التحقيق.

وتابع "السيد"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن لجنة الحكام من الوارد أن تكون انتهت بأن هناك مخالفة من الحكم في الإجراءات الخاصة بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، ولكن القصة الكبيرة تتمثل في الشخص الذي قام بتسريب الفيديو.

وأضاف أن الـ3 ركلات الجزاء التي احتسبت لنادي الزمالك لم تكن صحيحة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن التسريب الصوتي الذي استمعت إليه اللجنة الفنية إذا كان صحيحًا فهذا يعني وجود خطأ في تطبيق القانون، ويجب أن تعاد المباراة.