ads
السبت 09 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مصر تُشارك للعام الخامس بجناح يضم 37 شركة فى أكبر حدث تكنولوجي عالمي "ويب ساميت" بلشبونة

ويب ساميت
ويب ساميت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تُشارك مصر للعام الخامس على التوالي في مؤتمر "ويب ساميت" (Web Summit) في العاصمة البرتغالية لشبونة، والذي يعد أكبر حدث عالمي يجمع قادة التكنولوجيا وريادة الأعمال، ويقام في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر.

وتأتي المشاركة المصرية برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وبالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية.

يُعد هذا الحدث العالمي فرصة هامة للشركات المصرية، حيث يضم الجناح المصري 37 شركة محلية تسعى لاستعراض ابتكاراتها التقنية والمساهمة في الحوار العالمي حول التكنولوجيا الرقمية. وقد تم اختيار هذه الشركات من خلال لجنة تحكيم متخصصة بعد عملية تقييم صارمة، لتضم الجناح العارض 24 شركة، و10 شركات مشاركة كزائرة، إضافة إلى 3 شركات مُرشحة للمستوى الأعلى للعرض بتوصية مباشرة من إدارة "ويب ساميت".

أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، أن هذه المشاركة تأتي في إطار دعم الشركات المصرية الناشئة وتشجيعها على التوسع في الأسواق العالمية، مما يسهم في تعزيز تواجدها الدولي ويفتح أمامها فرصًا واسعة للتواصل مع رواد التكنولوجيا والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

ويضم الجناح المصري شركات متنوعة تعمل في مجالات تكنولوجية متقدمة، من بينها "صحة تك"، و"Intella"، و"بيكيا"، و"ستاك"، وغيرها، بينما تشمل قائمة الشركات الزائرة شركات مثل "تسميمك"، و"Coffee & Cream"، و"iSchool".

اتحاد العام للغرف التجارية ويب ساميت التكنولوجيا الرقمية