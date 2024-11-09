نقابة الأطباء: المضاد الحيوي لا يؤخذ إلا داخل المستشفيات

قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، إن اختبار الحساسية للمضاد الحيوي أمر ليس علميًا بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن فكرة إعداد اختبار حساسية للدواء نفسه لا تعطي انطباعا دائما حول إمكانية حدوث أضرار من عدمه.

ولفت "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن ظهور أي بوادر للحساسية أو تاريخ مرضي للمريض من المضاد الحيوي بعد إجراء اختبار للحساسية مبرر قوي وقاطع لعدم إعطاء الطفل الدواء، مشيرًا إلى ضرورة الرقابة على الادوية ومنع تداول الأدوية التي تخضع لسوء التخزين وخلافه.

وأوضح أن المضاد الحيوي لا يمكن أخذه إلا داخل المستشفيات داخل قسم الطواريء، حتى يتم إسعاف المريض حال حدوث أي ضرر بشكل سريع.