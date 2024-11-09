ماينز يُسقط بوروسيا دورتموند بثلاثية في مفاجأة مدوية بالدوري الألماني

في مفاجأة من العيار الثقيل، تمكن فريق ماينز من تحقيق فوز عريض على ضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب ميوا أرينا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني.

شهد الشوط الأول من المباراة إثارة كبيرة، حيث تبادل الفريقان الهجمات، ولكن تطورت أحداث اللقاء بعد حالة الطرد في الدقيقة 27، بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه إيمري تشان لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند.

مباراة بوروسيا دورتموند ضد ماينز

ونجح ماينز في افتتاح التسجيل أولًا عن طريق اللاعب الكوري الجنوبي لي جاي سونج في الدقيقة 36.

ولكن تقدم ماينز لم يدم طويلًا لأصحاب الأرض، حيث أدرك بوروسيا دورتموند التعادل سريعًا في الدقيقة 40 عن طريق سيرو جيراسي.

ولم يكتفِ ماينز بالتعادل، حيث استطاع أن يستعيد تقدمه مجددًا قبل نهاية الشوط الأول بهدف رائع لجوناثان بوركاردت في الدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني، حسم ماينز المباراة لصالحه بهدف ثالث عن طريق بول نيبل في الدقيقة 54، ليؤكد تفوقه على الضيوف.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 16 نقطة، يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما رفع ماينز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ11.