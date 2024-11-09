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السبت 09 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تشجيعا لهم.. مديرية العمل بالدقهلية تكرم موظفيها المحالين للمعاش

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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نظمت مديرية العمل بالدقهلية اليوم احتفالية لتكريم عدد من الموظفين لوصولهم لسن التقاعد والإحالة للمعاش وذلك فى إطار تعليمات وزير العمل بضرورة متابعة وتطوير آداء دور العاملين بمديريات العمل وتشجيعهم للقيام بدورهم المنوط بهم وفى جو من الود و المحبة .
جاء ذلك فى حضور جميع مديرى الإدارات بمديرية العمل بالدقهلية و ضيف شرف  الحفل وائل علام وكيل وزارة العمل الأسبق.
فيما تم الاحتفال بهم وتقديم كلمات الشكر والثناء على مسيرتهم الوظيفية  وما قدموه خلال فترة عملهم بالمديرية مما يعد دافعا ومحفزا  للزملاء الحاليين العاملين بالمديرية لتقديم المزيد من الجهد لصالح العمل وبما يتوازى مع تطور الخدمات المقدمة من وزارة العمل .
وقدم المستشار أحمد رجائي  وكيل الوزارة الشكر لهم جميعا كلا باسمه على ما قدموه من جهد مشكور خلال مسيرة عملهم الوظيفية معبرا عن تمنياته لهم بحياة أفضل بعد المعاش مع دعواته لهم بدوام الصحة وموفور العافية  وأن يوفقهم الله فى حياتهم القادمة .
وفى كلمته أشاد وائل علام وكيل وزارة العمل  الأسبق بالدقهلية  بتطور آداء مديرية العمل بالدقهلية رغم كثافة العمل وتنوع الخدمات التى تقدمها وزارة العمل وفى ظل تضاءل القوى الوظيفية مما يعد أنجازا  للوزير محمد جبران  يجب استثماره والاستفادة منه لصالح المواطنين  بالدقهلية  .
وبين كلمات الشكر والثناء وتبادل التهائى للموظفين ممن بلغوا سن الكمال وبمناسبة عيد ميلادهم الستين تم تقديم دروع التكريم تعبيرا  وتقديرا من مديرية العمل بالدقهلية  لهم على جهودهم المبذولة خلال فترة عملهم  .

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الدقهلية مديرية العمل محمد جبران بالدقهلية