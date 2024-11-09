تشجيعا لهم.. مديرية العمل بالدقهلية تكرم موظفيها المحالين للمعاش

نظمت مديرية العمل بالدقهلية اليوم احتفالية لتكريم عدد من الموظفين لوصولهم لسن التقاعد والإحالة للمعاش وذلك فى إطار تعليمات وزير العمل بضرورة متابعة وتطوير آداء دور العاملين بمديريات العمل وتشجيعهم للقيام بدورهم المنوط بهم وفى جو من الود و المحبة .

جاء ذلك فى حضور جميع مديرى الإدارات بمديرية العمل بالدقهلية و ضيف شرف الحفل وائل علام وكيل وزارة العمل الأسبق.

فيما تم الاحتفال بهم وتقديم كلمات الشكر والثناء على مسيرتهم الوظيفية وما قدموه خلال فترة عملهم بالمديرية مما يعد دافعا ومحفزا للزملاء الحاليين العاملين بالمديرية لتقديم المزيد من الجهد لصالح العمل وبما يتوازى مع تطور الخدمات المقدمة من وزارة العمل .

وقدم المستشار أحمد رجائي وكيل الوزارة الشكر لهم جميعا كلا باسمه على ما قدموه من جهد مشكور خلال مسيرة عملهم الوظيفية معبرا عن تمنياته لهم بحياة أفضل بعد المعاش مع دعواته لهم بدوام الصحة وموفور العافية وأن يوفقهم الله فى حياتهم القادمة .

وفى كلمته أشاد وائل علام وكيل وزارة العمل الأسبق بالدقهلية بتطور آداء مديرية العمل بالدقهلية رغم كثافة العمل وتنوع الخدمات التى تقدمها وزارة العمل وفى ظل تضاءل القوى الوظيفية مما يعد أنجازا للوزير محمد جبران يجب استثماره والاستفادة منه لصالح المواطنين بالدقهلية .

وبين كلمات الشكر والثناء وتبادل التهائى للموظفين ممن بلغوا سن الكمال وبمناسبة عيد ميلادهم الستين تم تقديم دروع التكريم تعبيرا وتقديرا من مديرية العمل بالدقهلية لهم على جهودهم المبذولة خلال فترة عملهم .

FB_IMG_1731174785939

FB_IMG_1731174784418

FB_IMG_1731174783017

FB_IMG_1731174781674

FB_IMG_1731174780264

FB_IMG_1731174791813

FB_IMG_1731174777440

FB_IMG_1731174778855

FB_IMG_1731174776001

FB_IMG_1731174774482

FB_IMG_1731174772937

FB_IMG_1731174769871

FB_IMG_1731174768355

FB_IMG_1731174763520

FB_IMG_1731174760155

FB_IMG_1731174758637

FB_IMG_1731174754545