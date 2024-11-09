الأطباء: لم نتخذ قرارًا نهائيًا حول وجود شبهة الإهمال الطبي في وفاة طفل التجمع

قدم الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، واجب العزاء لأهل الطفل محمود ضحية الإهمال الطبي بأحد مستشفيات التجمع الخامس.

وقال "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إن النقابة جهة محايدة تسعى إلى أن تكون المماراسات الطبية سليمة وفقًا للبروتوكولات الطبية السليمة، من خلال الأدوات النقابية المختلفة، مثل لجنة آداب المهنة التي تُحاسب الأطباء على أي إجراء مخالف.

وأوضح أن هذه القضية تخضع للتحقيق داخل النقابة في لجنة آداب المهنة، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيق لم تتخذ قرارًا نهائيًا حول وجود شبهة في الإهمال أو حدوث خطا طبي.

وأكد أن الكشف الطبي هو الذي يُحدد مدى احتياج الطفل لمضاد حيوي من عدمه، مشيرًا إلى أن الطبيب يجب أن يكشف على المريض ويقوم بالتشخيص السليم، ومن ثم كتابة العلاج المناسب.