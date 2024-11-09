والد الطفل ضحية الإهمال الطبي: الطبيب أعطى نجلي مضادًا حيويًا رغم الحساسية

كشف المهندس حسن، والد الطفل محمود ضحية الإهمال الطبي، عن تفاصيل جديدة عن وفاة نجله في أحد مستشفيات التجمع الخامس.

وقال والد الطفل حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "عندما ارتفعت درجة حرارة نجلي، قامت والدته بنقله إلى المستشفى مشهورة في التجمع خوفًا على حالته الصحية".

وأضاف أن الطبيب بدون إعداد أي تحاليل كتب مضادًا حيويًا للطفل، وطلب من الممرض إعداد اختبار حسياسية، وبعد فترة تعرضت يده للإحمرار، فذهب الممرض للطبيب لإعلامه بما حدث، فطلب منه الطبيب إعطاء الحقنة للطفل، قائلاً: "ادي الطفل الحقنة، مش هيجرى حاجة".