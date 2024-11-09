قمة كاريرها 2024 تسلط الضوء على مستقبل صناعة الطعام والتحول الرقمي

شهدت فعاليات قمة كاريرها 2024 جلسة نقاشية هامة بعنوان "مستقبل الغذاء: النماذج التقليدية مقابل النماذج الرقمية"، حيث اجتمع نخبة من رواد صناعة الطعام في مصر لمناقشة مستقبل هذا القطاع في ظل التحول الرقمي.

أكد بلال زهران المدير العام لشركة فودكس مصر أن التكنولوجيا أصبحت ضرورة لقطاع المطاعم، حيث تساهم في تحسين تجربة العملاء وتسهيل إدارة العمليات بكفاءة، مشيراً إلى أن فودكس توفر نظاماً سحابياً متكاملاً يدير كافة مهام المطاعم من نقاط البيع والمحاسبة إلى إدارة المخزون وجداول الموظفين، مما يعزز استدامة النمو.

أشار وسام مسعود مؤسس Food Lab إلى أهمية الجمع بين الأصالة والتكنولوجيا في نجاح صناعة الطعام، قائلاً إن التكنولوجيا تساعد في تطوير المطبخ، بينما تظل الأصالة جوهره. من جانبه، أوضح حسام فهمي أن تجربة الطعام في *موري* تعتمد على مزج المكونات المحلية بالتقنيات الحديثة، مؤكداً أن التحول الرقمي ضروري للشركات الصغيرة والمتوسطة للبقاء في المنافسة.

ناقش المشاركون تحديات مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام وتغير سلوك المستهلك بعد جائحة كورونا.

وأشارت دارا غوشة مؤسسة دارا آيس كريم إلى أن الجائحة دفعتهم لإعادة التفكير في نموذج العمل وفتحت المجال للابتكار. بينما اعتبر عمر فتحي أن مستقبل الصناعة واعد لكنه يتطلب الابتكار والتكيف.

في ختام الجلسة، شدد علاء ممدوح مؤسس Eatery على أهمية التعاون بين رواد الأعمال والتكنولوجيا لتعزيز تنافسية واستدامة صناعة الطعام في مصر.