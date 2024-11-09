رئيس مياه بني سويف تتابع تطوير منظومة الصرف الصحي بمحطة بياض العرب

تفقدت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، سير الاعمال بالحل الدائم ومنظومة إعادة استخدام المياه المعالجة من محطة المعالجة ببياض العرب برفقة رئيس قطاع المشروعات وبحضور المقاول والاستشاري الخاص بالمشروع، وذلك لمتابعة اخر المستجدات بالموقع.

يأتي ذلك ضمن خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة، والتواجد المستمر فى مناطق العمل والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات طارئة في حينه والاهتمام بعمليات التشغيل الأمثل للمحطات، وسعي الشركة الدائم واهتمامها بتطوير خدماتها المختلفة بأفضل معايير بما يعود بالنفع علي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

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