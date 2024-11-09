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السبت 09 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير كويتا الباكستانية إلى 26 قتيلًا و62 مصابًا

تفجير باكستان
تفجير باكستان
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ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي وقع صباح اليوم السبت بمحطة سكة حديد في مدينة "كويتا"، عاصمة إقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي باكستان، إلى ما لا يقل عن 26 قتيلًا و62 مصابًا.
ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن المتحدث باسم إدارة الصحة الإقليمية وسيم بايج إن عدد القتلى ارتفع إلى 26 بعد وفاة شخصين متأثرين بجراحهما بينما أصيب 62 آخرون في انفجار القنبلة.
وكانت جماعة "جيش تحرير بلوشستان" المحظورة في باكستان قد أعلنت مسئوليتها عن التفجير الذي وقع أثناء تجمع عدد كبير من الركاب على رصيف المحطة في انتظار أحد القطارات.
وصرح مفوض قسم كويتا حمزة شفقات في وقت سابق بأن الانفجار كان "هجومًا انتحاريًا" استهدف الأجهزة الأمنية في المقام الأول، والمدنيين أيضًا.

باكستان التفجير ضحايا كويتا