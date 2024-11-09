أبرزها مكافحة السرطان.. تعرف على فوائد فاكهة الموز

تعتبر فاكهة الموز من الفواكه الأكثر انتشارا" في مصر ويقبل على شرائها عدد كبير من المواطنين، ولتناول الموز العديد من الفوائد، منها:

1ـ تحسين الذاكرة والمزاج

من فوائد تناول الموز المحتملة أيضاً مساهمته في الحفاظ على الذاكرة وتعزيز المزاج وتقليل الاكتئاب، وذلك لاحتوائه على حمض التربتوفان، وهو يحافظ على الذاكرة، وتعزيز القدرة على التعلم والتذكر، كما أنه مهم لتنظيم الحالة المزاجية، ويحتوي الموز على فيتامين B6، والذي يمكن أن يرتبط انخفاض مستوياته في الدم بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.

2ـ الوقاية من السرطان

يعد تقليل خطر الإصابة من السرطان، وخاصة سرطان الدم، أحد فوائد الموز المحتملة ، ويرجح سبب ذلك لاحتوائه على العديد من المواد المضادة للأكسدة، مثل فيتامين C، التي تقلل من الإجهاد التأكسدي وأضراره على خلايا الجسم، بالإضافة إلى احتوائه على بروتين الليكتين الذي يعمل على منع نمو خلايا سرطان الدم ،فيساعد تناول الموز على تحفيز إنتاج كرات الدم، بالإضافة إلى زيادة إنتاج عامل نخر الورم الذي يساهم في القضاء على الخلايا السرطانية.

3ـ تقليل الالتهابات

يمكن أن يساهم الموز في محاربة الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة الناتجة عن الالتهاب المزمن، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، ومرض كرون، والتهاب القولون التقرحي، ويعود ذلك لاحتوائه على مركبات الفلافونويد، مثل الكيرسيتين، التي تعمل على محاربة الجذور الحرة والتقليل من أضرارها على الجهاز المناعي.

4ـ المساعدة على النوم

تتمثل فوائد تناول الموز قبل النوم في جعل النوم أكثر راحة، حيث يوفر الموز العديد من المغذيات التي تساعد على النوم الجيد ليلًا، ومنها البوتاسيوم، الذي يقلل من التقلصات العضلية أثناء الليل.

المغنيسيوم، الذي يساعد على الاسترخاء.

التريبتوفان، الذي يساعد على النوم وينظم دورة النوم الطبيعية.



5ـ فوائد الموز للرجيم

لا يسبب الموز زيادة في الوزن في حال تم تناوله باعتدال، وبالتالي فمن الممكن إضافته كوجبة خفيفة للنظام الغذائي للأفراد الذين يريدون إنقاص وزنهم والحفاظ عليه ضمن المعدلات الطبي

يعد الموز من الأطعمة قليلة السعرات الحرارية نسبيًا.

يعتبر الموز من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، وبالتالي لن يتسبب تناوله بزيادة مستويات سكر الجلوكوز في الدم.

يساعد كل من الألياف الغذائية والنشا المقاوم الموجودان في الموز على تقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع لفترات زمنية أطول.



6ـ فوائد الموز للنساء

تتعدد فوائد الموز للمرأة، وخاصة خلال فترة الدورة الشهرية، فهو غني بفيتامين B6، والبوتاسيوم، والترتبتوفان، وبالتالي يمكن أن يساعد تناول المرأة له قبل أو أثناء الدورة على تخفيف التقلصات، وتحسين المزاج، وتخفيف أعراض الاكتئاب والتوتر، والتقليل من انحباس السوائل والانتفاخ.