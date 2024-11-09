تعادل مثير يحرم باير ليفركوزن من الثلاث نقاط أمام بوخوم

انتهت مباراة باير ليفركوزن وبوخوم، التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب رورستاديون، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

شهد الشوط الأول سيطرة نسبية لفريق باير ليفركوزن الذي سعى مبكرًا لفرض أسلوبه على مجريات اللعب.

ونجحت كتيبة المدرب تشابي ألونسو في ترجمة سيطرتها إلى هدف مبكر عن طريق النجم التشيكي باتريك شيك في الدقيقة 18، ليهدي فريقه التقدم.

مباراة باير ليفركوزن ضد بوخوم

لم يستسلم فريق بوخوم بعد هدف باير ليفركوزن، وواصل الضغط بحثًا عن هدف التعادل، حيث شهدت الدقائق المتبقية من الشوط الأول محاولات متبادلة من كلا الفريقين، ولكن دون جدوى، لينتهي شوط اللقاء الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

في الشوط الثاني، واصل الفريقان أدائهما القوي، وشهدت المباراة إثارة كبيرة وفرصًا متعددة على المرميين.

وفي الوقت الذي كانت المباراة تتجه نحو انتهاء الشوط الثاني بفوز باير ليفركوزن، تمكن فريق بوخوم من خطف هدف التعادل القاتل في الدقيقة 89، ليحرم الضيوف من تحقيق الثلاث نقاط.

بهذا التعادل، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما ظل بوخوم في المركز الثامن عشر والأخير بنقطتين فقط.