"كوني" تدعم التحول الحضري بمصر عبر تقنيات المصاعد الذكية

قام فيليب ديلورم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "كوني"، الشركة العالمية الرائدة في صناعة وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم المتحركة بزيارة مصر كجزء من جولته في منطقة الشرق الأوسط. وتعكس هذه الزيارة التزام "كوني" بدعم طموحات النمو في مصر كما تسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه صناعة النقل العمودى في تعزيز البنية التحتية والتنمية السكنية والتحول الحضري المستدام.

وقال ديلورم خلال زيارته للقاهرة : "إن النمو الاقتصادي والحضري الذي تشهده مصر يجعلها سوقًا محوريًا بالنسبة لنا كجزء من استراتيجيتنا لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

ومع استمرار مصر في توسيع قطاعات البنية التحتية والعقارات، فإننا نواصل التزامنا بدعم عملائنا من خلال تقديم تقنيات متقدمة تساهم في دعم نماذج الحركة المتغيرة في المباني والمنشآت بمختلف استخداماتها، مما يعزز النمو المستدام"

و أضاف ديلورم: "مع استراتيجيتنا العالمية الجديدة، نركز بشكل كبير على الفرص الناشئة عن التحول الرقمي ومنصات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بالإضافة إلى التنمية السكنية وتحديث وتطوير المنشآت كعامل أساسي لدعم التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ لخفض نسب الانبعاثات الكربونية. ونعتقد أن هذه الاستراتيجية تسهم بشكل فعّال وإيجابي في التحول والتطور الحضري في مصر."

وتتواجد شركة "كوني" في مصر منذ أوائل التسعينيات ، ومرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ، البرج الأيقوني، المبنى الأطول في القارة الأفريقية، إلى المشاريع التجارية والسكنية الكبرى الأخرى، يفخر فريق "كوني" المحترف بمساهمته في تغيير أفق مصر العمراني من خلال توفير أحدث ابتكارات الشركة لتحقيق افضل معدلات مرونه وانسيابيه لحركة الاشخاص في المدن بأحدث التكنولوجيات المستدامة.

خدمات تعتمد على البيانات لدعم احتياجات البنية التحتية في مصر

تحتل "كوني" الصدارة في مجال الابتكار في المباني الشاهقة، حيث تقدم حلولاً متطورة تُحسن الكفاءة والسلامة والاستدامة.

تعتمد "كوني" على عدد من التقنيات الرئيسية، مثل تقنية الرفع بالألياف الكربونية ®UltraRope وحلول الصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تُعد ضرورية للبنية التحتية الحديثة. كما تقدم "كوني" الآتي:

· خدمات التواصل اللحظي والتنبئي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: توفر مراقبة تنبؤية ولحظية لمديري المباني، بهدف ضمان التخطيط الفعّال وإطالة عمر المعدات.".

· وهو نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي يحسن تجارب المصاعد من خلال التركيز على تسهيل حركة الأشخاص، مما يقلل من أوقات الانتظار والتنقل.

· نظام :KONE Infotainment يعزز التواصل من خلال مشاركة الوسائط المتعددة ومعلومات السلامة، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم، وإعادة تسويق المباني، وتوفير مصادر دخل جديدة.

كذلك اعلنت "كوني" عن حل الجيل الجديد للمباني الشاهقة KONE High-Rise MiniSpace™ DX، الذي يجمع بين تصميم مصعد مبتكر وتقنيات متطورة لتقليل استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات الكربون إلى الحد الادنى. يسهم هذا الحل في تحسين استغلال المساحة الرأسية، مما يجعله خيارًا مستدامًا وقابلاً للتكيف مع مستقبل التنمية في مصر."

وقال ديلورم يُمثل هذا الإبتكار نقلة نوعية في الإنشاءات الجديدة و تحديث المباني، حيث يقدم قيمة مضافة رائعة لعملائنا، ونحن متحمسون جدًا لإطلاق هذا المنتج في مصر".

أضاف أن الشركة شاركت بنشاط في دعم البنية التحتية في مصر من خلال حلول تحديث متخصصة. تهدف إلى إطالة عمر المباني القائمة في مصر وزيادة كفاءتها وسلامتها.

يساهم التحديث أيضًا في ربط المباني رقميًا عبر الاستفادة من تحليلات البيانات، مما يمكّن من التنبؤ بالأعطال ومعالجتها بشكل استباقي. كما يتيح التدخل التقني عن بُعد لحل المشكلات الطارئة بواسطة فريق خبراء "كوني"، مما يقلل من وقت التوقف ويحسن جداول الصيانة.

على صعيد متصل قال ديلورم : "تلعب المصاعد والسلالم المتحركة المتصلة وبياناتها دورًا رئيسيًا ، فمن خلال تحديث المصاعد القديمة، التي تمثل عادةً من 2 إلى 10٪ من استهلاك الطاقة في المبنى، يمكن "لكوني" تقليل استهلاك الطاقة المرتبطة بالمصاعد بنسبة تصل إلى 70٪".

كما يمكن للأجهزة المتصلة تحسين أداء المصعد وتقليل الحاجة إلى زيارات الفنيين غير الضرورية، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الطاقة المرتبطة بالمصاعد.