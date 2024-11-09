ناشئات المقاولون العرب 2011 يفوز بخماسية نظيفة على سنزو الرياضي

حقق فريق المقاولون العرب للكرة النسائية مواليد 2011 انتصارًا ساحقًا على فريق سنزو الرياضي، وانتهت المباراة بفوز المقاولون بخماسية نظيفة .

تألقت اللاعبتان هنا فاروق حمودة ورودينا محمد علي، حيث سجلت الأولى هدفًا واحدًا، بينما أحرزت رودينا هدفين.

كما ساهمت رودينا محمد كامل و لارا محمد صلاح في تعزيز النتيجة بتسجيل هدفين آخرين.

يأتي هذا الأداء المتميز في إطار جهود الجهاز الفني بقيادة الكابتن يسري عبدالغني رئيس القطاع والكابتن مجدي مصطفى المشرف على جهاز الكرة النسائية و الكابتن مصطفي علي عبدالرحمن مدير فني ، الكابتن محمد يحيى مدرب حراس المرمى و الكابتن آية أيمن إداري الفريق .

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