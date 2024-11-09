ads
السبت 09 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ناشئات المقاولون العرب 2011 يفوز بخماسية نظيفة على سنزو الرياضي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق المقاولون العرب للكرة النسائية مواليد 2011 انتصارًا ساحقًا على فريق سنزو الرياضي، وانتهت المباراة بفوز المقاولون بخماسية نظيفة .

تألقت اللاعبتان هنا فاروق حمودة ورودينا محمد علي، حيث سجلت الأولى هدفًا واحدًا، بينما أحرزت رودينا هدفين. 

كما ساهمت رودينا محمد كامل و لارا محمد صلاح في تعزيز النتيجة بتسجيل هدفين آخرين.
يأتي هذا الأداء المتميز في إطار جهود الجهاز الفني بقيادة الكابتن يسري عبدالغني رئيس القطاع والكابتن مجدي مصطفى المشرف على جهاز الكرة النسائية و الكابتن مصطفي علي عبدالرحمن مدير فني ، الكابتن محمد يحيى مدرب حراس المرمى و الكابتن آية أيمن إداري الفريق .

IMG_1348
IMG_1348
IMG_1347
IMG_1347
IMG_1346
IMG_1346
IMG_1345
IMG_1345
IMG_1344
IMG_1344
المقاولون العرب للكرة النسائية فريق المقاولون العرب للكرة النسائية مواليد 2011