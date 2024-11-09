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السبت 09 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هشام عطوة : مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية يدخل الخدمة قريبا

هشام عطوة أثناء الجولة
هشام عطوة أثناء الجولة
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زار الفنان هشام عطوة -  رئيس البيت الفني للمسرح ، اليوم السبت مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية لتفقد و متابعة سير أعمال التطوير الجارية بالمسرح حاليا وفقا لأحدث التقنيات الفنية ووسائل الحماية والأمان ، ومدي جاهزيته للعمل بعد إنتهاء مشروع تطويره وافتتاحه قريبا .

وقال عطوه فى تصريحات صحفية : زيارة مسرح بيرم التونسي تأتي ضمن سلسلة جولات بعدد من المسارح التي تشهد عمليات تطوير وتجديد 

و أضاف انه عقد علي هامش الزيارة اجتماعا مطولا لأعضاء لجنة الخطة الاستثمارية ببيت المسرح بحضور كامل أعضائها لمناقشة أولويات تطوير وصيانة المواقع التابعة للبيت الفني للمسرح  بهدف تحديثها بما يليق باستقبال الجمهور في كافة مسارح الدولة ، وكذلك رفع قدرتها بما يساعد علي تقديم عروض مسرحية تعتمد علي التقنيات الحديثة .

هشام عطوة رئيس البيت الفنى للمسرح بيرم التونسي مسرح بيرم التونسي