جميل عفيفي: مصر في الوقت الحالي هي الدولة الأمنة المستقرة بمنطقة الشرق الأوسط

أكد الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، أنها ليست المرة الأولى التي تستطيع فيها الدولة المصرية والداخلية المصرية تأمين وتنظيم هذه المنتديات الكبرى، التي نظهر من خلالها للعالم كله حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها الدولة المصرية.

وأضاف «عفيفي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر في الوقت الحالي هي الدولة الأمنة المستقرة في منطقة الشرق الأوسط، رغم كل الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا على أن مصر قادرة على استيعاب أي مؤتمر مثلما حدث في تنظيم المنتدى الحضري العالمي.

وأشار مدير تحرير جريدة الأهرام، إلى أن مصر منذ عام 2014 استضافت العديد من المؤتمرات، وكان أهمهم مؤتمر COP27 ومنتدي الشباب العالمي، الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ وفي أسوان، وكل هذا يؤكد أن وزارة الداخلية استطاعت تحقيق الأمن والأمان داخل الدولة، متابعًا: «وزارة الداخلية استطاعت مكافحة التنظيمات والجماعات الإرهابية».