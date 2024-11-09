مواجهات نارية تنتظر منتخبات الخليج في خليجي 26

أُسدل الستار مساء اليوم السبت، على قرعة النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 26»، والتي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025.

وشهدت قرعة خليجي 26 مواجهات نارية بين المنتخبات الخليجية، حيث أسفرت عن مجموعات قوية تضم نخبة من نجوم الكرة العربية.

الكويت تستضيف وتصطدم بالإمارات وقطر

واستنادًا إلى قرعة خليجي 26، وقع منتخب الكويت، المستضيف للبطولة، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر والإمارات وعمان.

العراق والسعودية وجهًا لوجه في خليجي 26

أما المجموعة الثانية، فشهدت مواجهة نارية بين منتخب العراق حامل اللقب، ضد السعودية في مواجهة نارية بين المنتخبين.

نتائج قرعة خليجي 26

المجموعة الأولى: الكويت، قطر، الإمارات، عمان

المجموعة الثانية: العراق، السعودية، البحرين، اليمن

تُلعب بطولة خليجي 26 بنظام الدوري من دور واحد في كل مجموعة، يتأهل منه أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

ويقام الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، والعكس.