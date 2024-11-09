العراق: مقتل 4 إرهابيين في ضربة جوية بسلسلة "جبال حمرين"

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم السبت، مقتل أربعة إرهابيين بضربة جوية في سلسلة "جبال حمرين" ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك على الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه وفقا لجهد استخباري، تم تحديد موقع مفرزة إرهابية مكونة من 4 عناصر في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك على الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين، مضيفة "أنه تم استهدافها بضربة جوية، ما أدى إلى مقتل عناصرها، بالإضافة إلى تدمير أسلحة وأعتدة ومواد لوجستية ومتفجرة".

وأكدت القيادة استمرار القوات في رصد تحركات الإرهابيين للقصاص العادل منهم، وأنه لا مكان لهم على أرض العراق.