منتخب مصر تحت 17 سنة يفوز على الأردن بثنائية نظيفة

فاز منتخب مصر لكرة القدم للشابات تحت 17 عامًا، على منتخب الأردن بثنائية نظيفة دون رد، وذلك خلال مباراة ودية خاضها المنتخبان استعدادًا لتصفيات كأس العالم للسيدات 2026.

كان المنتخب قد خاض مباراتين وديتين أمام المنتخب الأردني بالقاهرة، الأولى كانت يوم ٦ نوفمبر الماضي والثانية اليوم وفاز فيها المنتخب المصري بخمسة أهداف دون رد .

تأتي المواجهتان الوديتان بين مصر والأردن ضمن بروتوكول تعاون تم توقيعه بين الاتحادين المصري لكرة القدم، ممثلًا في دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على الكرة النسائية، والاتحاد الأردني مطلع إبريل 2022.

ويخوض المنتخب الوطني للناشئات وديتين ضمن سلسلة وديات منتخبات سيدات مصر، مع منتخبات الأردن بمختلف فئاتها العمرية بعد خوض المنتخب الوطني الأول، البطولة الدولية بعمان خلال شهر أبريل 2022، وملاقاة المنتخب نظيره الأردني مرتين وديًا خلال شهر أكتوبر من عام 2023 بالقاهرة.



ووقّعت الدكتورة دينا الرفاعي، ، في إبريل 2022 اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الأردني لكرة القدم لتبادل الخبرات وتطوير نشاط كرة القدم النسائية، بحضور سمر نصار الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم، وستيفاني النبر عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني ورئيس لجنة الكرة النسائية، ومجموعة من قيادات الاتحاد الأردني.

تتضمن الاتفاقية، تبادل الخبرات والدورات لتطوير المدربين والإداريين، وكذلك تبادل المعسكرات والمباريات الودية بين الاتحادين المصري والأردني في نطاق كرة القدم النسائية، والذي تحقق جزء كبير منه على مدار عامين.

ويعد البروتوكول الذي تم توقيعه بين الاتحاد المصري والأردني للتعاون في ملف الكرة النسائية، هو الأول من نوعه والذي تتولى مسئولية الإشراف عليه الدكتورة دينا الرفاعي .