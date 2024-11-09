ads
السبت 09 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: بايدن سيلتقي ترامب الأربعاء المقبل

بايدن وترامب
بايدن وترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء المقبل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير في بيان صدر عنها اليوم السبت "بناءً على دعوة من الرئيس جو بايدن، سيجتمع الرئيس جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء المقبل الساعة 11 صباحا بتوقيت العاصمة واشنطن "، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقًا.
وكان بايدن قد تحدث مع المرشح الجمهوري لتهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس ودعاه لزيارة البيت الأبيض، وأعرب عن التزامه بضمان انتقال سلس وشدد على أهمية العمل على توحيد البلاد، قبل تنصيب ترامب رسميا رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في 20 يناير عام 2025.
وعقب ذلك أفاد ستيفن تشيونج، مدير الاتصالات في حملة ترامب، بأنه قبل دعوة بايدن للقائه في البيت الأبيض من أجل مناقشة انتقال الرئاسة، وقال إن ذلك "سيحدث قريبًا"، وأن ترامب "يقدر بشدة" المكالمة التي تلقاها من بايدن لتهنئته.

البيت الأبيض بايدن ترامب الانتخابات الرئاسية الرئيس المنتخب دونالد ترامب