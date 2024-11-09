موقف مصطفى محمد.. تشكيل نانت لمواجهة لانس في الدوري الفرنسي

أعلن أنطوان كومباري، المدير الفني لفريق نانت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لانس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق نانت بقيادة مصطفى محمد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره لانس بملعب بوليرت ديليليس، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود مصطفى محمد تشكيل نانت أمام لانس، ليبدأ العودة للمشاركة أساسيًا في كتيبة المدرب أنطوان كومباري.

شارك مصطفى محمد مع نانت هذا الموسم في 9 مباريات، ولكن أغلبها بديلًا، وسجل خلالها هدفًا وحيدًا حتى الآن.

ويحتل نانت المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، بينما يأتي لانس في المرتبة التاسعة وفي رصيده 14 نقطة.

تشكيل نانت لمواجهة لانس في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: ألبان لافونت

خط الدفاع: كيلفين أميان - كاستيليتو - بالايوس - دوفرين - كوتسا

خط الوسط: بيدرو تشيرفيلا - دوجلاس - ماتياس أبلين

وفي الهجوم: مصطفى محمد - موسيس سيمون.